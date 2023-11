Per Zac Efron sarebbe un onore interpretare Matthew Perry in un biopic su di lui. L’attore, recentemente scomparso, aveva espresso il desiderio di vedersi interpretato proprio dal collega sul grande schermo. Intervistato da People Magazine in occasione della premiere di The Iron Claw, Efron ha così risposto:

È un onore sentire che pensava a me per questo ruolo. Vedremo cosa accadrà, ma sarebbe un onore farlo. Era un mentore per me e abbiamo realizzato insieme un film davvero figo. Lo ammiravo, ho imparato i tempi comici da lui. Voglio dire, quando stavamo girando 17 Again – Ritorno al liceo, era così surreale per me guardare dall’altra parte e vederlo lì, perché ho imparato così tanto da lui, da tutta la sua vita.

Efron, lo ricordiamo, interpretò una versione giovane del personaggio interpretato da Matthew Perry nella commedia del 2009. Recentemente l’attore aveva rivelato all’amica Athenna Crosby di sperare di riuscire a fare un film basato sul suo libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir:

Aveva detto di voler fare un film sulla sua vita, e che aveva lavorato in passato con Zac Efron. Disse che voleva che Zac Efron interpretasse una versione più giovane di lui, e che glielo avrebbe chiesto presto. […] Non vedeva l’ora di condividere ancora di più sulla sua storia e la sua guarigione dalla dipendenza, il suo obiettivo era aiutare più persone possibile. Quindi era ottimista e felice riguardo a tutto ciò che voleva fare.

