Fra qualche settimana partiranno in Irlanda le riprese di Mercoledì 2, la seconda stagione della serie TV Netflix con Jenna Ortega ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton, ispirata ai leggendari personaggi della famiglia Addams di Charles Addams.

Nel corso di una chiacchierata fatta dalla giovane star con Vanity Fair, sono emersi alcuni interessanti dettagli su questa nuova stagione dell’amatissima produzione. Nello specifico, Jenna Ortega ha detto che, nelle nuove puntate, gli elementi soprannaturali saranno decisamente più presenti rispetto a quanto abbiamo già visto in passato.

Jenna Ortega ha discusso con il magazine di come lei non sia un’attrice che basa le sue performance sul methd acting, ma che, in vista degli imminenti impegni per Mercoledì 2, crede che sia comunque il caso di “abbracciare” nuovamente un modo di fare e pensare più simile a quello del personaggio che interpreterà ancora una volta. Ma c’è di più: a suo dire, la seconda stagione della serie Netflix avrà elementi e creature soprannaturali di ogni tipo e ogni episodio sarà come un vero e proprio mini film:

Al momento sto solo leggendo le sceneggiature. Quando inizieremo effettivamente le riprese saranno passati più di due anni da quando abbiamo finito la prima stagione. Quindi internamente, mentalmente, sto pensando: “Okay, è arrivato il momento d’iniziare a prepararmi?”. Non mi considero un’attrice che segue il metodo o cose del genere, ma penso che sia molto normale per gli attori acclimatarsi o prendere in considerazione l’ambiente dei loro personaggi, specialmente quando devi vestire i suoi panni per così tanto tempo.

Potrebbe essere il momento giusto per ricominciare a essere un po’ più sarcastica o guardare di nuovo determinati film per entrare nello stato d’animo giusto. Ma anche leggere sceneggiature è stato eccitante, vedendo tutti i nuovi personaggi che arriveranno in scena. Ci saranno più elementi soprannaturali. La serie aveva già ogni genere di creatura soprannaturale, vampiri, lupi mannari e cose di questo tipo. E penso che ci espanderemo un po’ di più in tal senso. Nella prima stagione avevamo episodi che spiccavano visivamente, come l’episodio della danza che è stato davvero importante per le persone e così ben recepito, un contesto un po’ in stile Prom Night (Non entrate in quella casa in italiano, ndr.), un po’ come Carrie. Ogni episodio della seconda stagione che ho letto finora è così. Si distingue da solo con una scena o un luogo memorabile che vedremo, e penso che sia questo l’aspetto che mi entusiasma di più, perché realizzare cose come queste per otto episodi è, secondo me, davvero incredibile e davvero fortunata come cosa.