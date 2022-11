Mercoledì: il cast reagisce alla già iconica scena di ballo del quarto episodio

In molti attendevano il debutto di Mercoledì su Netflix e ora che finalmente è arrivato, i fan non smettono di parlarne sui social. Tuttavia, da quando l’adattamento della Famiglia Addams con Jenna Ortega nel ruolo della protagonista è uscito mercoledì scorso, i fan non riescono a smettere di parlare dell’incredibile sequenza di ballo alla fine del quarto episodio. Netflix ha così deciso di diffondere su Youtube un dietro le quinte della serie, in cui il cast reagisce a quella scena ormai già diventata iconica.

Il video vede Ortega, Luis Guzmán, Emma Myer, Joy Sunday, Percy Hynes White, Hunter Doohan e Fred Armisen che si complimentano per la scena. La Myer, ad esempio, ha definito la scena come la sua preferita e sia lei che Doohan hanno raccontato di come il cast non riuscisse a smettere di parlare di quella scena. La Ortega ha poi svelato di aver coreografato lei stessa la scena, il che rende il tutto ancora più entusiasmante. Sebbene l’attrice abbia anche ammesso di essersi sentita comprensibilmente insicura per la scena, sottolineando di non essere “ovviamente una ballerina”, la Ortega ha dato comunque il massimo entusiasmando il pubblico.

Mercoledì è ora in streaming su Netflix. Mentre i fan attendono con ansia il rinnovo della seconda stagione, potete dare un’occhiata al video cliccando sul player qui sotto.

The cast of Wednesday reacts to *that* dance scene — which @jennaortega choreographed herself! pic.twitter.com/ljos7uWMj8 — Netflix (@netflix) November 25, 2022

Da qui in poi SPOILER per chi non avesse concluso la prima stagione!

Cosa sappiamo sulla seconda stagione

La prima stagione si è conclusa con la morte della preside Weems, e la relativa chiusura di Nevermore per i sei mesi successivi. Mentre Mercoledì torna a casa, riceve un messaggio sul suo nuovo cellulare, uno stalker intenzionato a renderle la vita un inferno. Nel frattempo anche Tyler si risveglia dalla prigionia, ritrasformandosi nel temuto Hyde.

In una possibile stagione 2, qualora venisse confermata, potremo conoscere il nuovo preside di Nevermore e il nuovo sindaco di Jericho, oltre che esplorare queste due trame non appena annunciate.