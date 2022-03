adatterà in unail film, il classico della fantascienza diretto nel 1927 da. Apple TV+ ha ordinato la produzione del progetto che farà parte dell’accordo stretto dal filmmaker con UCP.

Sam Esmail, che recentemente ha portato al successo Mr. Robot e ha lavorato anche a Gaslit, si occuperà della sceneggiatura e della regia del progetto che sta sviluppando fin dal 2016.

Il film Metropolis è stato scritto da Thea Von Harbou, la moglie del regista, basandosi sul romanzo di cui era autrice. La storia è ambientata in un futuro distopico e racconta quello che accade in una città governata da ricchi industriali quando entra in scena l’insegnante e profeta Maria, che conquista il cuore di Freder, figlio dell’imprenditore e dittatore che ha il potere su Metropolis.

Il film muto viene considerato uno dei primi grandi capolavori della storia del cinema di genere sci-fi ed è stato inserito dal British Film Institute nella lista dei 35 lungometraggi migliori di sempre.

Fonte: Deadline