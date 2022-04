La serie tv di Metropolis scritta e diretta da Sam Esmail e prodotta dalla sua Esmail Corp. per Apple TV+ si preannuncia colossale e molto innovativa.

Poco o nulla sappiamo su questo adattamento del classico film di fantascienza di Fritz Lang, ma Variety afferma che le riprese degli otto episodi si svolgeranno in Australia, e svela alcuni dettagli interessanti.

Per realizzare la serie infatti verrà utilizzata la virtual production, una tecnica produttiva inaugurata da The Mandalorian con lo StageCraft. Lo stato di Victoria sta costruendo un nuovo teatro di posa all’avanguardia appositamente per Metropolis, che includerà uno dei più grandi Volume a led del mondo, ovvero una struttura di schermi LED in grado di proiettare fondali ed effetti visivi in tempo reale che facciano da ambientazione durante le riprese illuminando nel contempo il set. In questo modo gli attori possono interagire con l’ambiente e gli effetti visivi, anziché limitarsi a recitare davanti a un green screen.

A realizzare questo teatro di posa è l’azienda VicScreen: la struttura, costruita appositamente per Metropolis, rimarrà poi a disposizione per produzioni future in una delle arie più vivaci e dinamiche dell’industria cinematografica australiana (anche grazie ai consistenti sgravi fiscali). Spiega il CEO di VicScreen:

Metropolis sarà una delle produzioni tecnicamente più ambiziose del mondo, e l’infrastruttura all’avanguardia che stiamo costruendo, assieme all’ottima troupe e alle location dell’area di Melbourne, contribuiscono a posizionare questa zona tra le più importanti al mondo in termini di produzioni audiovisive.

Il film Metropolis è stato scritto da Thea Von Harbou, la moglie del regista. La storia è ambientata in un futuro distopico e racconta quello che accade in una città governata da ricchi industriali quando entra in scena l’insegnante e profeta Maria, che conquista il cuore di Freder, figlio dell’imprenditore e dittatore che ha il potere su Metropolis.