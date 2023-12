Monarch: Legacy of Monsters è ora disponibile su Apple TV+ con i primi cinque episodi e come molti di voi sapranno si svolge nel MonsterVerse, franchise e universo condiviso incentrato su film e serie televisive prodotte dalla Legendary Pictures e distribuite dalla Warner Bros, riguardanti i mostri Godzilla, King Kong e altre creature ideate dalla Toho. Il franchise ha visto in precedenza John Goodman interpretare Bill Randa in Kong: Skull Island, ruolo che ha poi ripreso nel primo episodio di Monarch. La serie si avvale anche del ruolo del giovane Bill Randa, interpretato da Anders Holm, ex attore di Workaholics. Il noto sito americano ComicBook.com ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Holm chiedendogli se avesse studiato Goodman per prepararsi al ruolo.

“Sì, c’è una cosa, ma non ve la dirò. Mi dispiace,” ha dichiarato Holm rispondendo alla domanda su eventuali influenze dalla performance di Goodman. “Ho riflettuto su un aspetto e l’ho incorporato un po’, ma per il resto pensavo, ‘Non posso emulare questo tizio. È John Goodman. Dai.’ Fortunatamente, tutto il team – sceneggiatori, creatori e registi – mi ha tranquillizzato dicendo, ‘Sai, non devi essere John Goodman.’ E io ho pensato, ‘Fantastico, perché non ne sarei capace.’ Quindi farò ciò che so fare, ad eccezione di quel piccolo tratto che non vi svelerò. Ecco, è stato così.”

“No, non l’ho mai incontrato,” ha aggiunto Holm in risposta alla domanda se avesse mai avuto modo di conoscere Goodman. “Eravamo come navi nella notte. Lui faceva la sua parte, io facevo la mia. Ed è un peccato, perché lui non ha avuto l’opportunità di esplorare o ottenere informazioni sul personaggio da me,” ha scherzato. “Inizieranno a chiamarlo ‘John Not-That-Good-Man’. Sapete, messo a confronto con me. Questa è la mia più grande paura, quindi ho ridotto al minimo la mia capacità interpretativa nello show. Nelle eventuali stagioni future, farò un balzo di qualità, se ci saranno.”

