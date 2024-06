In Monarch: Legacy of Monsters, Kurt Russell e suo figlio Wyatt, interpretano lo stesso personaggio.

Mentre partecipava ad un evento della Television Academy dedicato proprio a Monarch al Wolf Theatre di Los Angeles lo scorso sabato, Kurt ha svelato che al momento non ci sono piani per far apparire altri membri della famiglia Russell nello show:

Non lo facciamo. È come andare in una baraccopoli o qualcosa del genere. Tutti abbiamo i nostri mondi e tutti abbiamo le nostre carriere e vite, e penso che tutti vogliano mantenerle così. Se hai l’opportunità di lavorare insieme e ha senso, è sempre fantastico.

Nel cast Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Monarch: Legacy of Monsters è disponibile su Apple TV+.

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS, LA TRAMA

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

Fonte: People

