Monster in My Pocket, il brand creato dalla Mattel nel 1989, darà vita a una serie tv live-action prodotta dalla Westbrook Studios di Will Smith e Jada Pinkett Smith, in collaborazione con Altar Rock Pictures.

I produttori stanno attualmente incontrando alcuni sceneggiatori e iniziando a delineare il progetto che porterà sul piccolo schermo gli oltre 200 mostri, ispirati a miti e leggende provenienti da tutto il mondo, che sono stati collezionati per anni, vendendo oltre 500 milioni di modellini in tutto il mondo.

In passato il marchio Monster in My Pocket è stato alla base di uno speciale televisivo animato, fumetti e un videogioco della Nintendo.

David Boorstein di Westbork ha dichiarato:

Abbiamo visto una reale sete di progetti legati alla nostalgia. Monster In My Pocket ha avuto un tale impatto sulla nostra cultura e siamo entusiasti di immergerci nelle leggende ricche e coinvolgenti di questi amati personaggi, portando nuova vita a un brand così iconico in collaborazione con i nostri partner di Altar Rock Pictures e MEG.

Josh Feldman di Altar Rock Pictures ha aggiunto:

Monster In My Pocket è stata la mia ossessione da bambino. Si tratta realmente di uno degli ultimi marchi di giocattoli indipendenti più grandiosi.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere una serie live-action tratta da Monster in My Pocket?

Fonte: Deadline