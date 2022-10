La notizia della morte di Leslie Jordan, avvenuta ieri a causa di un incidente stradale dopo un malore a Los Angeles, ha colto di sorpresa Hollywood e così nelle ore successive sono fioccati online i tributi di colleghi, amici e ammiratori dell’attore noto per la sua partecipazione a Will & Grace (era Beverly Leslie), American Horror Story e Call Me Kat. La produzione di quest’ultima è stata interrotta dopo l’annuncio del decesso: Jordan lavorava alla serie sin dalla prima stagione, e aveva lavorato finora a 9 episodi della terza stagione. Il quinto episodio andrà in onda sulla Fox giovedì sera con un tributo nei confronti dell’attore.

“Non ci sono parole per esprimere la perdita che stiamo vivendo come cast e come famiglia di Call Me Kat. Leslie Jordan era incredibile,” si legge in un comunicato congiunto della protagonista Mayim Bialik, del cast e dei produttori. “Era un gentiluomo del sud, tenero, saggio, monello ed esilarante. Abbiamo imparato a conoscerlo e ad amarlo in uno dei momenti più felici della sua vita, e non riusciamo a immaginare un mondo senza Leslie: l’uomo che sputava sulle sue lenti a contatto prima di indossarle, l’uomo che aveva una storia da raccontare su ogni uomo a Hollywood e anche su qualche donna, l’uomo che viveva per far ridere le persone. Ci prenderemo del tempo per piangere e celebrare i tanti doni che Leslie ha fatto a noi e al mondo intero, e manterremo la nostra privacy in questo momento”.

Anche Fox, che distribuisce la serie, e Warner Bros. TV, che la produce, hanno rilasciato comunicati di cordoglio.

Cheyenne Jackson, uno dei protagonisti della serie, ha condiviso su Instagram un lungo messaggio (“detestava che non si potessero più dire battutacce sporche sul set, e così avevamo deciso che saremmo stati la valvola di sfogo l’uno dell’altro. E non importava quanto sporca fosse la barzelletta che gli raccontavo io, lui rideva e ne tirava fuori una dieci volte peggiore”) con una galleria di esilaranti e commoventi foto dietro le quinte:

In Will & Grace, Leslie Jordan interpretava l’iconico miliardario Beverley Leslie, nemicoamico di Karen Walker (Megan Mullally). Una parte che gli è valsa l’Emmy come migliore guest star nel 2006. Proprio Mullally ha pubblicato un lungo tributo nei confronti dell’attore che considerava un suo caro amico:

Ho il cuore a pezzi. Non posso crederci. Leslie Jordan era, totalmente, uno dei più grandi. Le persone utilizzano quest’espressione spesso, e non sempre correttamente. Non ci sono molte persone davvero grandi. Ma Leslie era impeccabilmente divertente, un virtuoso della commedia. I suoi tempi comici, il modo in cui diceva le battute, tutto apparentemente così senza sforzo. Non si può far meglio di così.

E che persona amichevole, divertente, cara. L’ho incontrato giusto il mese scorso, al prestigioso festival nazionale del libro in cui veniva presentato il suo libro best-seller a Washington D.C.: mi aveva chiesto di intervistarlo per questo evento. Mi ero preparata ma non era necessario: mi bastava scatenarlo a briglia sciolta, e infatti ha iniziato a raccontare una serie di storie assolutamente esilaranti che hanno fatto esplodere il pubblico in risate per un’ora intera.

E fuori dalle scene era così rilassato e felice. Sembrava davvero tanto felice. Quanto è bello che sia riuscito a far scoprire il vero Leslie a milioni di persone, e il suo amore per la vita e le sue abilità nel raccontare storie, attraverso Instagram. Aveva tantissimo da condividere, e significava tanto per lui aver trovare un mezzo attraverso il quale condividerle. Era assolutamente unico.