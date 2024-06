Martin Mull, comico e attore noto per i suoi ruoli in Signori, il delitto è servito (Clue), Fernwood 2 Night e Roseanne, è morto all’età di 80 anni.

Mull è deceduto giovedì a casa sua dopo una “lunga e valorosa lotta contro la malattia,” come annunciato su Instagram dalla figlia Maggie Mull venerdì. Maggie ha scritto che suo padre eccelleva in ogni disciplina creativa immaginabile e sarà profondamente rimpianto da sua moglie, sua figlia, amici, colleghi e molti cani, che era un segno della sua eccezionale personalità:

Mull ha raggiunto la fama inizialmente con Mary Hartman, Mary Hartman e i suoi spin-off Fernwood 2 Night e America 2 Night. Nel 1985, ha co-scritto e recitato con Fred Willard nel mockumentary The History of White People in America, e nel suo sequel del 1986. Ha interpretato il Colonnello Mustard nel film Clue – Signori, il delitto è servito del 1985. Negli anni ’90, è apparso in serie molto amate come Sabrina, vita da strega e Roseanne, e ha avuto ruoli ricorrenti in Arrested Development come Gene Parmesan e Due uomini e mezzo come Russell. Ha anche ottenuto una nomination agli Emmy nel 2016 per il suo lavoro in Veep nel ruolo di Bob “The Eagle” Bradley.

We are dispatching the Eagle Bob Bradley to Nev-AD-a immediately. #Lifeimitatesart pic.twitter.com/x5p9jWvgpC — Veep (@VeepHBO) November 8, 2016

Recentemente, è apparso nelle sitcom The Cool Kids su Fox, Grace and Frankie e The Ranch su Netflix, Not Dead Yet su ABC e The Afterparty su Apple TV+.

Oltre alla sua carriera di attore, Mull è stato un comico musicale negli anni ’70, registrando canzoni e pubblicando il suo album di debutto omonimo. Ha aperto concerti per artisti come Bruce Springsteen, Billy Joel, Randy Newman e Frank Zappa.