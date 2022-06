La seriedebutterà l’8 giugno su Disney+ ed è stata presentata con una conferenza stampa che ha svelato qualche interessante retroscena sul progetto, tra cui il motivo per cui Kevin Feige ha deciso di introdurre la giovane supereroina nel MCU con una serie tv live-action.

All’evento hanno partecipato la protagonista Iman Vellani, i membri del cast Rish Shah, Yasmeen Fletcher, Matt Lintz, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, e Saagar Shaikh; la produttrice e autrice Sana Amanat; Meera Menon che ha diretto due puntate; Bisha K. Ali che è stata a capo degli sceneggiatori e che fa parte del team dei produttori; i registi e produttori Adil El Arbi e Bilall Fallah; e Kevin Feige, produttore e presidente dei Marvel Studios.

Amanat ha aperto la conferenza stampa spiegando:

Quando io e Willow stavamo creando questo fumetto, anni fa, pensavamo che non saremmo andati oltre il numero 9: ‘Non importerà a nessuno’. Non si sa come, a Kevin Feige importava… Penso che ciò che amo sia il fatto che avesse persone provenienti da diversi background, persone che non erano mai andate in una fumetteria andavano a comprare Ms Marvel… Alcuni anni dopo, quando Kevin ci ha fatto sapere che voleva adattarlo in uno show, sono stata elettrizzata. Penso inoltre sia perfetta per una serie live-action.