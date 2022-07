Ms Marvel: Mehwish Hayat vorrebbe uno spin-off sui Clandestini

Ms Marvel ha introdotto il gruppo dei Clandestini, Djinn dai poteri magici provenienti da un altro regno.

Mehwish Hayat, che nella serie interpreta Aisha, bisnonna di Kamala e Djinn, ha confessato a PopCulture che parteciperebbe volentieri a una serie prequel sui Clandestini:

Prima di tutto, non lo so, ovviamente, se ci sarà un prequel o qualcosa del genere, spero che ci sia. Ma c’erano molte domande rimaste senza risposta. Domande come “Cosa stavamo facendo? Perché non siamo riusciti a tornare a casa? Perché siamo rimasti bloccati in quel posto in cui eravamo come Clandestini?”