Il finale di Ms Marvel, disponibile da ieri su Disney+, ha messo alcuni tasselli nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler.

In una recente intervista con Deadline, la showrunner Bisha K. Ali ha parlato della rivelazione di Bruno, sottolineando che per ora sarà tutto ciò che avremo:

Come dice Bruno, c’è una mutazione nel DNA di Kamala. Penso che gli spunti musicali abbiano molto da dirti su ciò che accadrà. Però no, non ci sarà altro. Quello che vi abbiamo dato nello show è tutto quello che otterrete.

Si è poi concentrata sulla post credit, parlando di cosa riserva il futuro di Kamala in The Marvels:

Quella è Carol Danvers nella camera da letto di Kamala. Quello che vedete è esattamente quello che pensate di vedere. Quella è lei, non c’è magia lì. Tutto quello che posso dire oltre a questo è di godervi il film tra un anno… Il suo nuovo vestito sta benissimo con il modo in cui si coordina con Kamala. È stato delizioso! Non riesco a descrivere la gioia che ho provato vedendola in piedi nella camera da letto di Kamala. È stato perfetto. Quello è stato il posto sicuro di Kamala e il luogo in cui si esprime davvero. Quindi vedere Captain Marvel in piedi in quello spazio, c’è così tanta gioia in quella scena.