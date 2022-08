L’uscita dal cast di Jennifer Garner sembra abbia portato alla cancellazione della miniserie My Glory Was I Had Such Friends, progetto che era in fase di sviluppo da vari anni per conto di Apple TV+.

La co-produzione tra Bad Robot e Warner Bros era stata annunciata nel 2018, tuttavia la nuova collaborazione tra J.J. Abrams e la star di Alias non è mai entrata nella fase di produzione.

Secondo le fonti di Deadline, Jennifer Garner ha rinunciato a My Glory Was I Had Such Friends a causa delle riprese di The Last Thing He Told Me, l’adattamento del romanzo di Laura Dave che verrà prodotto da Hello Sunshine, anche in questo caso per Apple TV+.

Warner e Bad Robot, tuttavia, sembrano voler proporre la miniserie ad altre emittenti e piattaforme di streaming, potendo ancora contare sui diritti del libro di Amy Silverstein. Un team di autori è al lavoro sulla stesura di alcuni script aggiuntivi da presentare ai potenziali acquirenti.

Bad Robot, nelle ultime settimane, ha dovuto affrontare anche la cancellazione di Demimonde, in questo caso da parte di HBO, che era stato annunciato nel 2018, a causa del budget considerato troppo elevato.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti della cancellazione di My Glory Was I Had Such Friends?

Fonte: Deadline