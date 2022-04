L’attorenon farà parte del cast delladiL’interprete di C.W. Longbottom non ritornerà sul set della serie prodotta da Apple TV+.

Un comunicato di Lionsgate dichiara semplicemente:

F. Murray Abraham non ritornerà nella stagione 3 di Mythic Quest. Oltre a questo non commentiamo questioni che riguardano il personale.

L’attore, probabilmente, non riuscirà a riprendere il ruolo a causa dei suoi impegni nella seconda stagione di The White Lotus e nella nuova serie, prodotta per Netflix, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Abraham, recentemente, ha dato voce a Khonshu nella serie Moon Knight tratta dai fumetti della Marvel.

Mythic Quest è stata creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz e ha ottenuto il rinnovo per la terza e la quarta stagione.

Al centro della trama c’è Ian Grimm (McElhenney), proprietario e direttore creativo di uno studio che crea videogiochi e che lavora insieme a Poppy (Charlotte Nicado) per sviluppare il popolare gioco Raven’s Banquet.

La seconda stagione si era conclusa con i due personaggi che lasciavano lo studio.

