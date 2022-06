Nathan Fillion ha ammesso che lavorerebbe senza alcun dubbio ancora una volta con Joss Whedon, nonostante le polemiche che il regista ha dovuto affrontare negli ultimi anni, come quelle che gli sono state rivolte da Charisma Carpenter, star di Buffy e dello spinoff Angel.

L’attore, ospite del podcast Inside of You, ha dichiarato:

Accetterei in un secondo di lavorare di nuovo con Joss.

Nathan ha collaborato più volte con il regista, non solo in occasione della serie Firefly, ma anche per realizzare progetti come Molto rumore per nulla e Dr. Horrible’s Sing-Along Blog.

Fillion ha affrontato anche il tema dell’articolo del New York Magazine in cui si ripercorrevano le accuse che sono state rivolte a Whedon anche da parte di Gal Gadot dopo le riprese di Justice League:

L’ho letto e non ha mai nominato Firefly. Quella che riportano non è stata la mia esperienza con quell’uomo. Joss è divertente, auto-critico, incredibilmente talentuoso e forse un po’ tormentato.

La star di Firefly, serie cancellata da Fox dopo una sola stagione nel 2002 e la cui storia è proseguita nel 2005 con il film Serenity, ha spiegato:

Per sua stessa ammissione lui è una persona in evoluzione e lo apprezzo… Lavorerei di nuovo con Joss in un secondo.

Nathan ha inoltre ribadito che non sarebbe disposto a realizzare un nuovo capitolo della storia di Firefly senza Whedon:

Mi si spezzerebbe il cuore. Come si potrebbe fare una cosa simile?

Fonte: Variety