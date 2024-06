Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo Bridgerton 3 con i nuovi episodi della terza stagione. Dopo l’eccezionale debutto della prima parte, la serie originale ha già iniziato a conquistare nuovi record. Tuttavia, dovremo aspettare martedì per conoscere i numeri esatti. Al secondo posto troviamo Ni una más, la serie spagnola con Nicole Wallace che interpreta una diciassettenne che denuncia uno stupro avvenuto nel suo liceo. Lo show ha subito conquistato il pubblico mondiale e, durante la sua seconda settimana, ha totalizzato 10.800.000 visualizzazioni. In terza posizione c’è Eric, la serie originale Netflix creata da Abi Morgan con Benedict Cumberbatch. La storia segue un poliziotto risoluto che, indagando sulla scomparsa di due bambini, si addentra nel lato oscuro della New York degli anni ‘80, scoprendo una città marcia fino al torsolo. Nella seconda settimana, Eric ha raggiunto 10.100.000 visualizzazioni (54.300.000 ore viste): un risultato discreto che, però, non ha beneficiato del passaparola e che probabilmente calerà ulteriormente con l’arrivo dei nuovi episodi di Bridgerton. Al quarto posto troviamo Il Clandestino, la serie Rai con Edoardo Leo. Resiste in quinta posizione la britannica Geek Girl, mentre l’ultima stagione di Sweet Tooth si accontenta del sesto posto, ritornata un po’ in sordina. In settima posizione c’è Perfect Match, seguita all’ottavo posto da un’altra serie spagnola, Express. Incubi e sogni di Joko Anwar è al nono posto: si tratta di una serie indonesiana che racconta di fenomeni soprannaturali. Chiude La regina di Carlotta: Una storia di Bridgerton.

Tra i film segnaliamo l’ottima performance di Under Paris, che la scorsa settimana ha debuttato in tutto il mondo con ben 40,900,000 visualizzazioni.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Bridgerton 3 (Originale Netflix) Ni una más (Originale Netflix) Eric (Originale Netflix) Il Clandestino Geek Girl (Originale Netflix) Sweet Tooth (Originale Netflix) Perfect Match (Originale Netflix) Express Incubi e sogni di Joko Anwar (Originale Netflix) La regina di Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Under Paris (Originale Netflix) Io vi troverò Ricchi a tutti i costi (Originale Netflix) Dieci Minuti Big Wedding Il gatto con gli stivali 2 Safe House – Nessuno è al sicuro I crimini di Emily Four Borthers Animali Notturni

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 Bridgerton Hit Man 2 Perfect Match Home 3 Your Honor Wonder 4 Sweet Tooth Under Paris 5 Jo Koy: Live from Brooklyn Ultraman: Rising 6 Eric The Super Mario Bros. Movie 7 Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult Mysteries of the Terracotta Warriors 8 Geek Girl The Lego Movie 9 Hitler and the Nazis: Evil on Trial Shrek 10 King of Collectibles: The Goldin Touch Remembering Gene Wilder

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 giugno 2024:

Ecco la Top 10 dei film tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 giugno 2024:

