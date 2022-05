Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Avvocato di difesa è ancora una la serie più vista del weekend in tutto il mondo!

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo ancora una volta Avvocato di difesa (in originale The Lincoln Lawyer), la serie originale Netflix statunitense con Manuel Garcia-Ruffo e Neve Campbell che racconta la storia di un magnate di videogiochi che viene accusato di duplice omicidio. Il processo è vicino e il suo avvocato è morto: la sua unica speranza è Mickey Haller, l’avvocato della Lincoln. La serie sta continuando a comportarsi molto bene anche nel resto del mondo. Mercoledì scopriremo come sarà andata la sua prima settimana completa di sfruttamento dopo aver racimolato 45,090,000 di ore nei primi tre giorni. Seconda posizione per la nuova serie originale Netflix italiana Diari. La prima stagione di questo show teen drama vede protagonisti i ragazzi della scuola Galileo Galilei che affrontando ogni giorni le sfide del loro percorso di crescita. Terza posizione per Blindspot; a quanto pare la serie – ormai conclusa e composta da cinque stagioni – è riuscita ad attirare l’attenzione degli italiani dal momento che lo scorso weekend aveva debutto in ottava posizione. Quarta posizione per la fortunatissima Che fine ha fatto Sara? ormai giunta alla sua ultima stagione. Quinta posizione per L’abbinamento perfetto (è il primo film della top 10, quindi automaticamente il più visto delle ultime 24 ore). Sesto poso per Toscana, il film originale Netflix che racconta di un viaggio non preventivato in Toscana che fa scoccare la scintilla tra un ambizioso chef danese e una donna indipendente con la passione per la cucina. Settima posizione per Love, Death & Robots, la serie d’animazione per adulti ormai giunta alla sua terza stagione. Chiudono la resiliente The Vampire Diaries, il film Cheerleader per sempre – che durante i primi tre giorni ha conquistato il pubblico di tutto il mondo ottenendo più di 55 milioni di ore di visualizzazione – ed Entrevias, la prima stagione della serie originale Netflix spagnola, rispettivamente all’ottavo, nono e decimo posto.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Avvocato di difesa Diari Blindspot Che fine ha fatto Sara? L’abbinamento perfetto Toscana Love, Death & Robots The Vampire Diaries Cheerleader per sempre Entrevias

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Avvocato di difesa Cheerleader per sempre Ozark L’abbinamento perfetto Love, Death & Robots Chi ha ucciso Sara? The Boss Baby: Back in the Crib The Circle Wrong Side of the Tracks Jackass 4.5

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 22 maggio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 22 maggio 2022:

