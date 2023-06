Netflix ha cambiato, a sorpresa, il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. A partire da questa settimana, le classifiche che diffonde non mostreranno più il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo cambia la classifica generale, e non poco: il contenuto in lingua inglese più visto in assoluto sulla piattaforma diventa quindi la prima stagione di Mercoledì, che ha ben 252.1 milioni di visualizzazioni (ovvero 1.718 miliardi di ore visualizzate diviso 6 ore e 49 minuti di durata).

Anche in questo caso, il metodo non riflette realmente il numero di persone che hanno visto la serie, è casomai una stima (c’è chi ha iniziato la serie e non l’ha finita, e chi l’ha vista più volte). Tuttavia il fatto che Mercoledì abbia 252 milioni di visualizzazioni rende l’idea del suo successo sulla piattaforma, se si tiene conto che Netflix ha… 232 milioni di abbonati. E certo, a ogni abbonamento corrispondono più profili, però si tratta comunque di una cifra davvero importante.

La nuova metrica permetterà a un titolo come La regina Carlotta di comparire nella top-10: la serie, che dura solo sei ore, ora ha infatti 91 giorni per aggiudicarsi un posto nella classifica, e la sua durata ridotta non condizionerà più la sua presenza o meno (non è mai entrata nella top-10 con la metrica precedente, nonostante l’indubbio successo).

Nella classifica delle serie in lingua inglese più viste, Mercoledì batte quindi la quarta stagione di Stranger Things, che dominava la classifica all-time soprattutto grazie alla sua durata monstre di 13 ore (Mercoledì dura la metà): difficilmente una serie avrebbe potuto batterla usando le metriche precedenti. Entrano invece in classifica serie come The Watcher, La regina degli scacchi, The Night Agent. Spariscono invece Lucifer e Inventing Anna.

TITOLO ORE DURATA VISUALIZZAZIONI 1 Wednesday: Season 1 1,718,800,000 6:49 252,100,000 2 Stranger Things 4 1,838,000,000 13:04 140,700,000 3 DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story 1,031,100,000 8:55 115,600,000 4 Bridgerton: Season 1 929,300,000 8:12 113,300,000 5 The Queen’s Gambit: Limited Series 746,400,000 6:37 112,800,000 6 The Night Agent: Season 1 803,700,000 8:11 98,200,000 7 Stranger Things 3 716,100,000 7:33 94,800,000 8 Bridgerton: Season 2 797,200,000 8:30 93,800,000 9 The Witcher: Season 1 663,600,000 8:00 83,000,000 10 The Watcher: Season 1 447,100,000 5:37 79,600,000

Nella classifica delle serie tv non in lingua inglese, rimane in testa Squid Game (che rimane anche la serie con il maggior numero di visualizzazioni in assoluto, 265 milioni):

TITOLO ORE DURATA VISUALIZZAZIONI 1 Squid Game: Season 1 2,205,200,000 8:19 265,200,000 2 Money Heist: Part 4 710,200,000 6:42 106,000,000 3 Lupin: Part 1 396,300,000 3:59 99,500,000 4 Money Heist: Part 5 900,700,000 9:05 99,200,000 5 Money Heist: Part 3 519,800,000 6:30 80,000,000 6 Lupin: Part 2 258,900,000 3:47 68,400,000 7 Who Killed Sara?: Season 1 392,400,000 6:43 58,400,000 8 All of Us Are Dead: Season 1 679,300,000 12:14 55,500,000 9 Elite: Season 3 334,800,000 6:42 50,000,000 10 Elite: Season 4 302,200,000 6:32 46,300,000

Ecco la “nuova” classifica all-time dei film in lingua inglese:

TITOLO ORE DURATA VISUALIZZAZIONI 1 Red Notice 454,200,000 1:58 230,900,000 2 Don’t Look Up 408,600,000 2:23 171,400,000 3 The Adam Project 281,000,000 1:47 157,600,000 4 Bird Box 325,300,000 2:04 157,400,000 5 The Gray Man 299,500,000 2:09 139,300,000 6 We Can Be Heroes 231,200,000 1:41 137,300,000 7 Glass Onion: A Knives Out Mystery 320,300,000 2:21 136,300,000 8 Extraction 266,900,000 1:58 135,700,000 9 Spenser Confidential 238,900,000 1:51 129,100,000 10 Purple Hearts 265,100,000 2:05 127,200,000

Ed ecco quella dei film non in lingua inglese, guidata da Troll:

TITOLO ORE DURATA VISUALIZZAZIONI 1 Troll 178,600,000 1:44 103,000,000 2 The Platform 129,700,000 1:34 82,800,000 3 Through My Window 116,000,000 1:54 61,100,000 4 Blood Red Sky 124,800,000 2:03 60,900,000 5 AKA 116,900,000 2:04 56,600,000 6 My Name Is Vendetta 86,500,000 1:32 56,400,000 7 Black Crab 103,300,000 1:55 53,900,000 8 All Quiet on the Western Front 129,400,000 2:29 52,100,000 9 Below Zero 86,700,000 1:47 48,600,000 10 Loving Adults 83,600,000 1:46 47,300,000

Passando alla classifica della settimana, è ovviamente Tyler Rake 2 a dominare la Top 10 dei film, con 43 milioni di visualizzazioni (88.3 milioni di ore visualizzate diviso la durata di un paio d’ore circa). Sul fronte delle serie tv, invece, la stagione finale di Non ho mai… guida la classifica con 11.5 milioni di visualizzazioni. Black Mirror 6 debutta al secondo posto, con 11.3 milioni di visualizzazioni.

Sarà interessante andare a confrontare i nuovi dati di Netflix con quelli che vengono diffusi da Nielsen (e che hanno un ritardo di circa un mese): in questo modo sarà possibile avere un’idea più precisa dell’effettiva audience dei titoli in streaming. Il problema che permane, però, è che in questa classifica vengono evidenziati esclusivamente i successi, e non gli insuccessi.

