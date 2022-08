Neve Campbell farà parte del cast di Avalon, la nuova serie prodotta per ABC da David E. Kelley e Michael Connelly.

La star di Scream avrà il ruolo della detective al centro della trama che si ritrova alle prese con un mistero che la metterà in difficoltà e farà emergere le sue capacità come investigatrice e la sua importanza nella città di Avalon.

La storia si svolgerà ad Avalon, città situata sull’isola di Catalina, dove lo sceriffo Nicole “Nic” Searcy gestisce un piccolo ufficio. Sull’isola ogni anno arrivano oltre 1 milione di turisti e, con l’approdo di ogni traghetto, centinaia di potenziali nuove storie entrano in scena. La detective Searcy si ritrova poi coinvolta in un mistero che potrebbe cambiare la sua carriera e metterà in dubbio tutto quello che conosce su se stessa e sull’isola.

Kelley scriverà il pilot e ha creato la serie tratta dal racconto di Connelly, pubblicato nel 2021 nella collezione When A Stranger Comes To Town, in collaborazione con lo scrittore.

Nel team della produzione ci saranno anche Ross Fineman, Barry Jossen e Tana Jamieson.

