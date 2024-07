Nicola Coughlan entra nel mondo della musica con la sua prima canzone dal titolo Shoes… More shoes. I proventi del brano saranno donati a delle associazioni che sostengono la comunità LGBTQ+.

Scrive l’attrice di Bridgerton nella didascalia di Instagram dove condivide la notizia con i fan:

Come Lennon & McCartney, Dylan e gli altri grandi parolieri, anch’io ho scritto la mia prima canzone improvvisando alcune note vocali per ellismiah nei 30 minuti che avevo prima di prepararmi per andare al Mighty Hoopla. Grazie a tutte le Icone Queer e alle Real Housewives che sono state fonte di ispirazione, vivo per voi.

L’idea è nata nella testa di Coughlan in seguito a un’intervista a Hits Radio Uk nella quale aveva affermato:

Ha presente quando le Real Housewives rilasciano canzoni pop esclusivamente per uomini gay? È il lavoro dei miei sogni. Non cantano nemmeno davvero. Elencano solo cose. Dicono cose come: “Scarpe, e yacht privati. Caviale, e altre scarpe.”

Coughlan è stata soprattutto ispirata dall’ex star di Real Housewives of New York City, Luann de Lesseps, che ha fatto carriera pubblicando singoli in cui ricorreva a questi elenchi.

Avete già sentito la canzone dell’attrice? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere in un commento!

