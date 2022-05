Nikolaj Coster-Waldau, dopo il successo di Game of Thrones, sarà il protagonista maschile di, una miniserie Apple tratta dal romanzo di Laura Dave.Il progetto verrà prodotto dalla Hello Sunshine, la casa di produzione di Reese Witherspoon.

The Last Thing He Told Me racconterà la storia di Hannah, interpretata da Jennifer Garner, una donna che stringe un’inaspettata amcizia con la figliastra sedicenne (Angourie Rice) mentre va alla ricerca della verità riguardante la misteriosa scomparsa del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau).

Olivia Newman sarà regista e produttrice esecutiva.

La serie è creata da Dave in collaborazione con Josh Singer (Il Caso Spotlight).

The Last Thing He Told Me è destinata ad Apple TV+, piattaforma per cui Jennifer Garner produrrà e interpreterà My Glory Was I Had Such Friends, serie tratta dall’autobiografia di Amy Silverstein.

L’attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice in collaborazione con Witherspoon, Lauren Neustadter, Dave e Singer.

The Last Thing He Told Me è stato pubblicato nel mese di maggio ed è rimasto ben sei mesi nella classifica dei bestseller del New York Times, vendendo oltre 1.3 milioni di copie.

Fonte: Deadline