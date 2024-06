Nina Dobrev ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute dopo l’incidente avvenuto mentre stava guidando un’e-bike.

La star di The Vampire Diaries aveva infatti rivelato su Instagram che si era ritrovata in pronto soccorso durante una giornata iniziata in modo spensierato.

Dopo alcune settimane Nina ha ora pubblicato nuove foto che la mostrano con una gamba immobilizzata e dovendo muoversi utilizzando le stampelle.

L’attrice sembra tuttavia non aver perso il buonumore. Accanto alla star del piccolo schermo ci sono i suoi cani e il fidanzato Shaun White, immortalato mentre si diverte mostrando una felpa dedicata a Elena Gilbert, il personaggio interpretato nella serie The Vampire Diaries.

Tra i film che ha interpretato recentemente ci sono The Final Girls, Love Hard, Redeeming Love, Sick Girl e The Bricklayer.

Il suo prossimo progetto ad arrivare sugli schermi è Reunion, di cui recentemente ha condiviso alcune immagini promozionali.

Che ne pensate dell’aggiornamento di Nina Dobrev dopo l’incidente avvenuto in e-bike? Siete felici di vedere l’attrice così sorridente?

Fonte: Instagram