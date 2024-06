Nina Dobrev ha svelato che il suo personaggio in Reunion le ricorda, per certi aspetti, Katherine Pierce, la doppelganger di Elena Gilbert nella serie The Vampire Diaries.

Nel film diretto da Chris Nelson l’attrice ha la parte di una giovane donna impegnata in politica che si ritrova bloccata in una casa fuori città dopo una reunion del liceo che si conclude con un omicidio, situazione che costringe gli ex compagni di scuola a indagare per provare a individuare il colpevole e a fare i conti con i segreti del proprio passato.

Nel cast ci sono anche Chace Crawford (The Boys), Lil Rel Howery (Vacation Friends, Get Out), Billy Magnussen (Road House, No Time To Die), Jamie Chung (ABC’s Once Upon A Time, Grown Ups), Jillian Bell (Good Burger 2, 22 Jump Street) e Michael Hitchcock (Bridesmaids).

Nina ha spiegato a ComicBook:

Il mio personaggio è davvero diverso rispetto a tutti quelli che ho interpretato in precedenza. Lei è un’aspirante politica che affronta le cose davvero seriamente e si ritrova in una posizione che la può realmente incriminare e deve capire una soluzione politicamente corretta per spiegare perché si è trovata in questa situazione.

Dobrev ha inoltre sottolineato:

Interpretarla è stato divertente perché non ho mai avuto il ruolo di una sociopatica e non ho mai recitato nei panni di qualcuno che è egoista ed egocentrica. E per diventare una politica devi realmente pensare a te stessa, il tuo passato è il tuo nemico numero uno. E questo personaggio non è un’eccezione, ha decisamente un passato con cui fare i conti e non vuole che nessuno lo scopri perché ha delle conseguenze dirette e la incrimina in molti modi. Lei non è ciò che sembra, mettiamola così.

All’ex star di The Vampire Diaries è stato quindi ricordato che Katherine potrebbe ricordare il personaggio di Réunion e Nina ha ammesso:

Immagino tu abbia ragione. Quando ho detto che non ho mai interpretato una sociopatica, immagino di aver mentito perché Katherine lo è. Ma hai ragione e ci sono delle somiglianze, lei è piuttosto diversa, ma ci sono dei punti in comune.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire in che modo il personaggio di Nina Dobrev è simile a Katherine Pierce di The Vampire Diaries?

Fonte: ComicBook.com