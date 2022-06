Noi, il remake italiano di This Is Us, è stato cancellato e quindi non tornerà con la stagione 2.

Durante la programmazione del palinsesto della Rai nella stagione 2022-23, la direttrice di Rai Fiction ha infatti confermato che il progetto non tornerà sugli schermi.

È ufficiale: #NoiLaSerie è stato chiuso.

“La seconda stagione non l’ho voluta fare, è andata bene su RaiPlay. Penso di aver fatto bene”.

Lo ha appena annunciato la direttrice di Rai Fiction, Ammirati, durante la presentazione dei #PalinsestiRai.#LinoGuanciale #Noi #ThisIsUs pic.twitter.com/sj7LB7CpLS — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 28, 2022

Il protagonista Lino Guanciale sarà comunque molto presente sugli schermi televisivi grazie a Sopravvissuti, La porta rossa 3 e Il Commissario Ricciardi 2.

LEGGI – la recensione di Noi

La sceneggiatura della versione italiana di This Is Us, che raccontava la storia di una famiglia attraverso eventi ambientati in diverse annate, era stata firmata da Sergio Petraglia e la prima stagione, che sarà quindi l’unica, era composta da dodici puntate. Accanto a Guanciale c’era Aurora Ruffino nei ruoli avuti nella serie originale da Milo Ventimiglia e Mandy Moore.

Nei team di autori c’erano anche Flaminia Gressi e Michela Straniero. Nel cast c’erano Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone nei ruoli di Claudio, Caterina e Daniele, i figli di Pietro e Rebecca.

Tra gli interpreti anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Noi sia stato cancellato e non avrà una stagione 2?

Fonte: Twitter