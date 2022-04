saranno i protagonisti di, una serie prodotta per Apple TV+.

Il progetto è descritto come un thriller psicologico ed è stato creato e scritto da Peter Harness (La guerra dei mondi), mentre Michelle MacLaren (Breaking Bad) sarà impegnata alla regia.

In Constellation Noomi Rapace interpreta Jo, una donna che ritorna sulla Terra dopo un disastro nello spazio, scoprendo però che dei pezzi importanti della sua vita sembrano essere scomparsi.

La serie, ricca di azione, esplora gli angoli più oscuri della psicologia umana, e la disperata ricerca di una donna che va alla ricerca della verità sulla storia nascosta dei viaggi nello spazio e per recuperare ciò che ha perso.

Banks avrà il ruolo di Henry, un fisico vincitore del premio Oscar. Le risposte alla sua scoperta segreta sono protette da Jo sulla stazione spaziale internazionale, fino a quando torna sulla Terra.

Nel team della produzione ci sono David Tanner (Small Axe), Tracey Scoffield (Small Axe), Caroline Benjo (No Man’s Land), Simon Arnal (No Man’s Land), Carole Scotta (No Man’s Land) e Justin Thomson (Liaison).

