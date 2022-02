Molto anni dopo aver venduto i Muppet allae i personaggi dia Sesame Workshop, laora è impegnata a creare nuove produzioni originali – quali una serie fantasy in live-action in fase di sviluppo con, la star di– e altre proprietà intellettuali pre-esistenti che la compagnia possiede ancora, come Fraggle Rock.

Dopo aver combattuto gli erranti creati da Robert Kirkman per anni, Reedus è impegnato a creare un universo completamente nuovo di personaggi, collaborando con Brian e Wendy Froud (The Dark Crystal) per un progetto in lavorazione per Henson. La serie d’avventura per il prime time, destinata ad un pubblico formato da famiglie, presenterà un universo completamente nuovo di creature create dai Froud.

“Norman Reedus, i Frouds [che creeranno le creature dello show] e la Jim Henson Company che si uniscono per creare uno show è il mashup dei miei sogni”, afferma Halle Stanford, presidente del dipartimento TV della Jim Henson Company. “Norman è un artista, e quando gli ho suggerito: e se creassimo insieme una serie con i Frouds che esplori il suo amore per le creature magiche, era così eccitato”.

Reedus ha poi commentato: “Sono maestri nella costruzione del mondo fantasy. Voglio dire, una serie su goblin, troll e creature ultraterrene? Non c’è nessuno nell’universo più adatto della Henson Company”.

Questo è solo un esempio della lista in espansione della Henson TV, che include anche Fraggle Rock: ritorno alla grotta. La rivisitazione di Henson della serie per bambini che ha lanciato nel 1983 su HBO ha debuttato il mese scorso su Apple TV+.

Henson TV è anche dietro alla serie animata di Apple TV+ Professione spia (Harriet the Spy), con le voci di Beanie Feldstein e Jane Lynch nella versione originale. Su Netflix, l’azienda sta espandendo il suo franchise per bambini in età prescolare Word Party con la serie Word Party Presents: Math!.

Anche se Netflix ha cancellato Dark Crystal – La resistenza (The Dark Crystal: Age of Resistance) dopo una stagione, Stanford non ha rinunciato a trovare un nuovo modo per inserirsi in quel franchise. “Siamo agili, siamo resistenti. Siamo pronti a saltare. Nel momento in cui qualcuno vorrà saltare di nuovo in Thra [l’ambientazione del pianeta “The Dark Crystal”], è un mondo che continueremo a costruire e a considerare”, dice.

Fonte: Variety