Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a ottobre 2023.

NOVITÀ PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe New! Original vo. sub. it. e doppiata 06/10

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe si addentra nel mondo del Twin Flames Universe, un gruppo online gestito nella periferia del Michigan dagli affascinanti youtuber Jeff e Shaleia Divine. La promessa della coppia è quella di far incontrare i membri del gruppo con il partner perfetto, ma gli ex partecipanti descrivono gli sforzi estremi fatti per rivendicare la propria anima gemella. La giornalista Alice Hines scopre presto che la promessa del vero amore può avere un prezzo.

Con testimonianze reali da ex partecipanti, filmati esclusivi con i leader del gruppo Jeff e Shaleia e colloqui con le famiglie di coloro che sono ancora coinvolti, questa avvincente docu-serie racconta la storia delle origini del Twin Flames Universe fino ai giorni nostri, dove il gruppo è ancora attivo. Dall’incoraggiamento a inseguire furentemente gli ex, al tentativo di influenzare l’orientamento sessuale e l’identità di genere dei componenti del gruppo, ogni episodio svela una nuova scioccante verità dietro questa community online.

One Shot: Overtime Elite New! Original vo. sub. it. e doppiata 09/10

One Shot: Overtime Elite esplora le vite della nuova generazione di stelle del basket dell’Overtime Elite provenienti da tutto il Paese, mentre affrontano varie sfide e allenamenti estenuanti per perseguire una carriera nel basket professionistico. Questa serie avvincente si immerge in ciò che serve davvero per arrivare al successivo: la grinta, il sacrificio, la perseveranza e la gloria che ne valgono la pena. La serie mette in luce lo straordinario viaggio di Amen Thompson e Ausar Thompson, mostrando la loro ascesa tra le migliori promesse della generazione emergente di stelle della pallacanestro e il loro percorso verso il Draft dell’NBA. One Shot: Overtime Elite porterà il pubblico dietro le quinte di una lega che sta sconvolgendo i tradizionali percorsi per giungere all’NBA e ispirando una generazione completamente nuova di giocatori di basket e di fan.

Robbie Amell (Nathan)

Upload S3 Original vo. sub. it. e doppiata 13/10

Upload è una serie comedy fantascientifica dall’autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations, King of the Hill) ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. E dimenticatevi di morire: sarete “caricati” in una realtà virtuale dell’aldilà e potrete godere di tutti i comfort di un resort di prima classe. A patto di poterselo permettere.

Nella terza stagione di Upload, riprendiamo la storia di Nora e Nathan, appena “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d’amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l’istruzione dell’IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, trovandosi così a lavorare nella Zona Grigia.

La serie è create da Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein. Nel cast Robbie Amell nel ruolo di Nathan, Andy Allo nei panni di Nora, Kevin Bigley come Luke, Allegra Edwards nel ruolo di Ingrid, Zainab Johnson come Aleesha e Owen Daniels nel ruolo di A.I. Guy.

Everybody Loves Diamonds New! Original it. 13/10

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, ed è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Prova Prova Sa Sa S2 Original it. 26/10

Torna il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano. In ogni puntata, i quattro comici protagonisti affrontano giochi e si esibiscono in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Tante le novità, nuovi giochi e ben nove performer: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: “La sorpresa Sa Sa”, un’enorme scatola che nasconderà un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco.

NOVITÀ PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI E IN ESCLUSIVA

After 5 Exclusive vo. sub. it. e doppiata 03/10

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l’impegno definitivo.

Il film è scritto e diretto da Castille Landon, e vede nel cast Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Stephen Moyer, Louise Lombard.

Totally Killer Original vo. sub. it. e doppiata 06/10

35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, lo spregevole “Killer delle sedicenni” torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e mentre scappa si ritrova accidentalmente nel 1987, anno dei tre delitti. Trovandosi a fronteggiare la sconosciuta e oltraggiosa cultura degli anni 80, Jamie fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre.

Il film è diretto da Nahnatchka Khan, nel cast troviamo Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah and Jonathan Potts with Randall Park and Julie Bowen

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Original vo. sub. it. e doppiata 10/10

Il documentario racconta le origini e la storia del programma per bambini più amato del Canada, Mr. Dressup, che ha costruito un’eredità di gentilezza, pazienza, inclusione e creatività in 4.000 episodi per 29 anni sulla CBC. Con filmati e interviste mai visti prima, il documentario rivela le due passioni di Ernie Coombs: intrattenere gli altri con la meraviglia e la gentilezza dei bambini e l’amore per la moglie e la famiglia, che erano il suo sistema di sostegno e i suoi più grandi fan. Dai primi giorni di lavoro con Fred Rogers, alla straordinaria collaborazione creativa con la burattinaia Judith Lawrence (voce e creatrice di Casey e Finnegan), alle lotte per finanziare l’iconica serie e, infine, al suo secondo atto in tour nei campus universitari, il documentario mostra gli alti e i bassi della forza creativa che ha contribuito a crescere i bambini canadesi per oltre quattro decenni.

Awareness Original vo. sub. it. e doppiata 11/10

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri. Diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc), il film Original spagnolo Awareness vede nel cast Carlos Scholz (Toy Boy, Feria: La luz más oscura), Pedro Alonso (Money Heist, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon).

Alan Ruck as Mike Allred and Jamie Foxx as Willie Gary in THE BURIAL. Photo: Skip Bolen © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

The Burial – Il Caso O’Keefe Original vo. sub. it. e doppiata 13/10

Ispirato ad una storia vera. Quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un’impresa funebre Jeremiah O’Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l’azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l’improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l’ingiustizia razziale, in una storia di grande ispirazione.

Diretto da Maggie Betts e con la sceneggiatura di Doug Wright e Maggie Betts, il film è ispirato all’articolo del New Yorker scritto da Jonathan Harr e vede nel cast Tommy Lee Jones, Jamie Foxx, Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, con Bill Camp e Alan Ruck.

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è Exclusive it. 17/10

Tornano per una nuova avventura le protagoniste di Addio al nubilato, Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Quando Eleonora (Liskova) viene scaricata all’altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l’ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche. Diretto da Francesco Apolloni, prodotto in collaborazione con Prime Video da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e dalla casa di produzione slovena Staragara Productions.

TITOLI DI CATALOGO IN ARRIVO

Film: prime e seconde visioni

Troppo cattivi | 2 ottobre

57 Seconds | 4 ottobre

Redeeming Love | 6 ottobre

Jigen Daisuke | 13 ottobre

Spider-Man: No Way Home | 15 ottobre

Camp | 19 ottobre

Dual | 20 ottobre

Silver Dollar Road | 20 ottobre

The Other Zoey | 20 ottobre

Mafia Mamma | 23 ottobre

Winnie The Pooh: Sangue e miele | 27 ottobre

65 – Fuga dalla Terra | 29 ottobre

Downton Abbey II – Una nuova era | 30 ottobre

L’esorcista del papa | 31 ottobre

Altri film

Spectre | 1° ottobre

Skyfall | 1° ottobre

Quantum of Solace | 1° ottobre

Casino Royale | 1° ottobre

La morte può attendere | 1° ottobre

Il mondo non basta | 1° ottobre

Il domani non muore mai | 1° ottobre

GoldenEye | 1° ottobre

007- Vendetta privata | 1° ottobre

007 – Zona pericolo | 1° ottobre

007 – Bersaglio mobile | 1° ottobre

Octopussy – Operazione piovra | 1° ottobre

Solo per i tuoi occhi | 1° ottobre

Moonraker – Operazione spazio | 1° ottobre

La spia che mi amava | 1° ottobre

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro | 1° ottobre

Agente 007 – Vivi e lascia morire | 1° ottobre

Agente 007 – Una cascata di diamanti | 1° ottobre

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà | 1° ottobre

Agente 007 – Si vive solo due volte | 1° ottobre

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono | 1° ottobre

Agente 007 – Missione Goldfinger | 1° ottobre

Agente 007, dalla Russia con amore | 1° ottobre

Agente 007 – Licenza di uccidere | 1° ottobre

Occupation: Rainfall | 15 ottobre

Il Grinch | 15 ottobre

L’amore non va in vacanza | 15 ottobre

The Best Man Holiday | 15 ottobre

Almost Christmas – Vacanze in famiglia | 15 ottobre

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco | 15 ottobre

Ocean’s Twelve | 15 ottobre

Ocean’s Thirteen | 15 ottobre

The Lego Movie | 15 ottobre

Serie & Show

Bosch: Legacy – la seconda stagione | 20 ottobre

Soul Eater – la prima stagione | 31 ottobre

Goblin Slayer – le due stagioni | 31 ottobre

Mobile Suit Gundam – la prima stagione | 31 ottobre

Film in scadenza

Baby Boss 2 | 7 ottobre

Invasion | 13 ottobre

Night Hunter | 21 ottobre

Billionaire Boys Club | 22 ottobre

La ragazza di Stillwater | 29 ottobre

Halloween Kills | 31 ottobre

Serie & Show in scadenza

The Terror – le due stagioni | 17 ottobre

