L’attore coreano O Yeong-su, tra gli interpreti della serie Squid Game, è stato condannato per molestie sessuali.

Nella giornata di ieri è stata emessa la sentenza, che non prevede comunque l’incarcerazione, legata alle accuse di aver toccato in modo inappropriato una donna cinque anni fa. Il caso era stato chiuso alcuni mesi fa, ma la vittima ha poi fatto appello.

O Yeong-Su sembra abbia ammesso di aver tenuto le mani della donna che lo accusa, ma sostenendo che fosse un modo per accompagnarla a fare un giro di un lago. L’attore, che nello show di Netflix interpreta l’anziano Oh Il-nam, avrebbe chiesto scusa, pur non dichiarandosi colpevole.

In un comunicato ufficiale, l’attore ha dichiarato:

Le ho preso la mano solo per guidarla intorno al lago. Mi sono scusato peché la persona ha detto che non avrebbe proseguito con la causa, ma non vuol dire che ammetto le accuse.

Secondo quanto emerso dai mezzi di comunicazione coreani, le notizie pubblicate sulla questione non sarebbero accurate.

Per ora non sono emersi ulteriori dettagli sulla questione legata all’attore che ha oltre 50 anni di carriera ed è diventato popolare in tutto il mondo grazie Squid Game.

Fonte: Deadline