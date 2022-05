ha svelato che ritrovare ladiin vista delle riprese della serie è stato particolarmente complicato.

Dopo la conclusione della trilogia prequel, l’attore aveva ripreso il ruolo del maestro jedi nel 2015 in occasione di Star Wars: Il Risveglio della Forza e in L’ascesa di Skywalker, film in cui si sente la voce del personaggio.

Ewan, intervistato da On Demand Entertainment, ha però ammesso:

Quando si è trattato di girare le scene non avevo completamente la sua voce. Avevo questa voce vaga, leggermente con l’accento britannico. Sembrava una specie di insegnante o qualcosa di simile. Ma tristemente non si avvicinava alla voce di Alec Guinness, non sembrava Obi-Wan.

Per trovare l’interpretazione giusta, Ewan ha quindi rivisto i film della trilogia originale:

Era passato così tanto tempo, non avevo l’interpretazione giusta. Ma ho capito che dovevo fare qualcosa prima di arrivare sul set. Sette mesi dopo, quando abbiamo iniziato a girare, avevo fatto i miei compiti a casa e avevo ascoltato molte volte Alec Guinness, e ora il personaggio è tornato.

