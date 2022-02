debutterà il 25 maggio su Disney+ , e, che indosserà nuovamente i panni del Jedi, ha promesso che i fan non resteranno delusi dalla nuova serie.

L’attore è stato intervistato recentemente da Forbes, e ha parlato dell’emozione di tornare a interpretare il Jedi:

Mi è piaciuto interpretarlo di nuovo. Voglio dire, è piuttosto interessante, dopo l’esperienza di girare i primi tre film e di vivere l’accoglienza del pubblico, che devo dire non è stata sempre brillante. E poi ora, incontrando la generazione per cui abbiamo realizzato quei film, i bambini di allora, le persone nella tarda adolescenza o nei primi 20 anni, quelle persone che erano bambini per cui abbiamo fatto quei film, capisci che li hanno adorati. Per loro, sono i loro film di Star Wars, sai? Per noi erano i film originali degli anni ’70, ma per loro erano i nostri film i “loro Star Wars”. Quindi tornare di nuovo nei suoi panni ora e fare uno show, un’intera serie su Obi-Wan Kenobi per quei fan, mi rende davvero felice.

McGregor ha poi parlato della regista Deborah Chow (Mr. Robot, Jessica Jones, Better Call Saul, The Mandalorian):

É stata una grande esperienza. Deborah Chow ha diretto tutti gli episodi ed è davvero brava. Ha diretto un paio di episodi di The Mandalorian ed è davvero una grande regista. Conosce davvero il mondo di Star Wars alla perfezione, molto più di me. Ci siamo semplicemente divertiti. Penso che non sia un segreto che Hayden Christensen sia tornato e abbiamo dovuto recitare di nuovo insieme alcune scene nei panni di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker ed è stato semplicemente fantastico lavorare di nuovo con lui. Non ho intenzione di svelare nient’altro sulla trama, solo penso che soddisferà davvero i fan di Star Wars. Ho sempre pensato che ci fosse una storia tra Episodio III in cui ho finito di interpretare Obi-Wan nei film e Episodio IV in cui Alec Guinness è Obi-Wan Kenobi. Gli sceneggiatori della serie Obi-Wan Kenobi e Deb, io e tutti gli altri, penso che abbiamo creato una trama molto bella. Penso che alla gente piacerà.

La serie è prevista per il 25 maggio, in esclusiva su Disney+.

Il cast di Obi-Wan Kenobi comprende: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia racconterà quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

Il progetto dedicato a Obi-Wan Kenobi è tra quelli ambientati nella saga stellare annunciati da Disney+ dopo il successo di The Mandalorian. Tra i progetti in fase di realizzazione c’è infatti lo spinoff dedicato ad Ahsoka Tano, mentre la serie prequel di Rogue One, Andor, è già in fase di produzione.

Cosa ne pensate delle parole di Ewan McGregor su Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Slash Film