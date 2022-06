Hayden Christensen, interprete di Darth Vader, ha commentato gli attacchi subiti da Moses Ingram, che ha il ruolo di Reva nella serie Obi-Wan Kenobi.

L’attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha spiegato:

Hayden ha ribadito:

Moses aveva condiviso sui social un video in cui rivelava il contenuto dei messaggi negativi ricevuti dopo il debutto della serie, tra cui molti dal contenuto razzista. I profili ufficiali della saga di Star Wars ed Ewan McGregor erano quindi intervenuti per difenderla. L’attore aveva sottolineato:

Sostengo Moses. La amiamo. E se le state mandando dei messaggi in cui la bullizzate, per me non siete un fan di Star Wars. Non c’è posto per il razzismo in questo mondo.