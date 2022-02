Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Fino al loro debutto su, le serie targate, così come le serie Marvel Studios, hanno la forza e molto spesso la fortuna di riuscire a mantenere segreta buona parte della trama, i colpi di scena così come le guest star d’eccezione. Questa volta però, è Making Star Wars a divulgare nuovi dettagli sulla trama della prossima serie live-action di Disney+, tra cui la presenza un giovane Jedi che vuole ripristinare l’Ordine Jedi.

Fino ad ora, l’ipotesi più accreditata è sempre stata quella che la serie avrebbe visto il Maestro Jedi inseguito dagli Inquisitori Sith di Darth Vader, dopo essere riusciti finalmente ad attirarlo fuori dal suo nascondiglio. Sebbene ci sia del vero in questa supposizione, la fonte riporta in realtà che “Ben Kenobi” non ha alcuna difficoltà a rimanere fuori dal radar dei nemici.

Al contrario, è Nari, un giovane Jedi, a riuscire a rintracciare Kenobi su Tatooine dopo essere stato ispirato dal messaggio che Obi-Wan aveva inviato ai suoi compagni della Forza durante la follia dell’Ordine 66. Questo coraggioso eroe spera di ripristinare l’Ordine Jedi, ma non sa che sta mettendo in pericolo la missione più importante di Kenobi ovvero quella di proteggere il giovane Luke Skywalker da suo padre, Darth Vader, e dall’Imperatore.

Sempre secondo Making Star Wars, la Terza Sorella aka Revan e il Quinto Fratello rintracciano Nari su Tatooine e la prima è convinta di percepire la presenza di Kenobi. Zio Owen è testimone del brutale interrogatorio dei cittadini del pianeta da parte dei criminali e si affretta a mandare via “Ben” quando questi tenta di offrire al giovane Luke un dono.

Sfortunatamente, la descrizione fornita dal sito diventa un po’ meno chiara da questo punto in poi. Tuttavia, viene anticipato come Bail Organa, chiedendo l’aiuto di Kenobi per salvare la giovane principessa Leia, fornisca una perfetta opportunità per lui di lasciare Tatooine e assicurarsi che gli Inquisitori Sith non scoprano Luke.

Vi chiediamo di prendere con estrema cautela quanto riportato dalla fonte, ma di usare queste indicazioni più o meno plausibili come strumento per discutere delle potenzialità e delle strade che potrebbe attraversare Obi-Wan Kenobi.

Nell’attesa di un trailer che dia conferme a questi rumor vi ricordiamo che nel cast di Obi-Wan Kenobi ci saranno: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. La storia racconterà quanto accaduto al cavaliere jedi dopo lo scontro con il suo ex padawan Anakin, interpretato ancora una volta da Hayden Christensen.

La serie arriverà su Disney+ il 25 maggio.