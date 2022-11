One Piece: Oda è coinvolto nella sceneggiatura della serie tv di Netflix

La sceneggiatura della serie tv live action di One Piece per Netflix è supervisionata dallo stesso Eiichiro Oda.

Ted Biaselli, il responsabile degli originali Netflix, è stato recentemente ospite del podcast Gayest Episode Ever, e ha svelato che stanno collaborando a stretto contatto con Eiichiro Oda:

Stiamo lavorando direttamente con Eiichiro Oda, che è il creatore. Ha una sua visione e non ha mai lavorato in televisione, quindi c’è questo dare e avere nel comprendere ciò che funziona in live-action e ciò che non funziona. Ci dice quando stiamo perdendo il punto, quando una cosa non è ciò di cui tratta la scena. E allora la cambiamo.

Biaselli ha sottolineato di aver lavorato ad altri adattamenti Netflix come Lost in Space, Umbrella Academy e Lemony Snicket. Discutendo di One Piece, il dirigente di Netflix ha spiegato come si stava avvicinando all’adattamento del manga:

La pressione per gli anime live-action si è sempre rivelata un disastro, e non lo voglio nel mio curriculum. Voglio essere quello che capisce cosa stanno facendo e l’intenzione dietro il materiale originale e come lo traduciamo. Piuttosto che creare una riproduzione colpo per colpo o prendere l’IP e buttare via tutto il resto, c’è una via di mezzo nel comprendere la verità dietro tutto il materiale originale e poi capire come ha senso in un approccio cinematografico live-action.

Biaselli ha infine parlato dei quattro anni necessari all’adattamento:

Lavoro a One Piece da quattro anni e, per quanto mi riguarda, non si tratta di quanto velocemente riesci a dargli vita. Il mio piccolo mantra è “Fallo giusto prima di farlo e basta”.

Gli ultimi membri del cast di One Piece a essere stati annunciati sono stati: Alexander Maniatis come Klahadore, Steven Ward sarà Mihawk, Craig Fairbrass avrà il ruolo di Zeff, Langley Kirkwood interpreterà il capitano Morgan, Celeste Loots sarà Kaya e infine Chioma Umeala sarà Nojiko.

La serie, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda.

