Durante un episodio del podcast Drama Queen, condotto dalle 3 ex star di One Tree Hill Hilarie Burton, Sophia Bush e Bethany Joy Lenz, la prima ha ricordato il suo addio alla serie.

Il personaggio interpretato dall’attrice, Peyton, partorisce una bambina avuta con Lucas (Chad Michael Murray) e abbandona One Tree Hill alla fine della sesta stagione.

Tutti mi dicevano addio, ma sembrava un funerale.

L’ultima volta che la vediamo è proprio su un letto d’ospedale, con una pancia finta, dopo il parto. Continua Burton:

Letteralmente, ero lì sdraiata come se fossi in una bara. James Lafferty (Nathan Scott nella serie ndr) si avvicina al lato del letto e dice: “Ehi, emm, buona estate.” Era così imbarazzante e terribile. La gente appoggiava la testa sui miei capelli e diceva: “Ci vediamo la prossima stagione” e io continuavo a dire: “No, non ci vedremo! Di cosa state parlando?”

Scoppiando in lacrime, ricorda che nessuno del cast e della troupe credeva che lei e Murray non sarebbero più tornati. Infatti, anche per l’attore quello era l’ultimo giorno sul set. L’unica che ha creduto davvero che se ne sarebbe andata era l’amica Sophia Bush. Ora però che sono passati 15 anni Hilarie Burton sente di poter lasciare andare il suo personaggio ed essere felice della conclusione che ha avuto.

