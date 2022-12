Le star di One Tree Hill, Hilarie Burton e Sophia Bush, hanno svelato che hanno posato per la famosa copertina del magazine Maxim solo dopo aver ricevuto pressioni ed essere state minacciate dal creatore Mark Schwann.

Nel podcast Drama Queens, le attrici hanno raccontato cosa accaduto dietro le quinte dell’episodio in cui Brooke scatta le foto di Rachel (Daneel Acklees) per Maxim.

Burton ha dichiarato:

Sono stata presa da parte e mi è stato detto che il numero di spettatori di sesso maschile era schizzato alle stelle quando Peyton era stata picchiata da Derek. C’è uno schema nel nostro show in cui la violenza contro le donne o le situazioni super sessualizzate portano a un miglioramento negli ascolti perché erano davvero in grado di catturare l’attenzione del pubblico maschile. Quello mi ha realmente spaventata, ma ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco… Stavano sicuramente cercando di ottenere l’attenzione dei maschi. Non potevano farlo con il basket, quindi prenderemo a pugni una ragazza.

Bush ha aggiunto:

Hanno visto che molti ragazzi erano attirati dalle aggressioni alle donne e hanno pensato ‘Dovremmo fare più scene di quel tipo’. Invece che preoccuparsi. Hanno pensato ‘Forse dovremmo farne di più! Forse dovremmo far fare alle ragazze una copertina di Maxim e dire che verranno licenziate se non lo fanno!’.

Sophia ha ammesso che era contraria agli scatti:

Mi è stato letteralmente detto ‘Se non vai a fare le foto per questa copertina con le tue co-protagoniste ti assicuriamo che non uscirai mai per un giorno di promozione con la stampa, un film, un evento, o un evento benefico. Ti terremo qui per sempre’.

Burton ha invece spiegato che il creatore Mark Schwahn le aveva ricordato che le protagoniste di altri show avevano posato per servizi simili, facendo poi delle pressioni:

Mi è stato detto ‘Nessuno ti vuole, lo studio vuole cancellare il tuo show, se non iniziate a far parlare di voi e attirare quegli spettatori di sesso maschile dovremo chiudere e tu e le tue amiche perderete il vostro lavoro’.

Bethany Joy Lenz ha invece svelato:

Ci mettevano una contro l’altra e quello è un esempio grandioso. Mi avevano detto che non me l’avevano proposto perché ero troppo grassa e non ero più la tizia bella dello show.

Bush ha quindi sottolineato:

A noi hanno detto ‘Lei ha detto di no, quindi devi dire di sì. Ha detto lei di no per prima’. Ti hanno sfruttata per obbligare noi tre a non dire di no… Non eravamo arrabbiate nei tuoi confronti, ma eravamo infastidite dalla situazione.

Che ne pensate delle pressioni subite dalle star di One Tree Hill per convincerle a posare per Maxim?

Fonte: Deadline