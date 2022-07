Only Murders in the Building

Nella giornata di ieri sono state rese note le nomination ai prossimi Emmy (qui l’elenco completo), di cui ben 17 sono state assegnate alla comedy Only Murders in the Building. Tra queste, due sono andate a Steve Martin (Charles-Haden Savage) e Martin Short (Oliver Putnam), mentre è rimasta a bocca asciutta la terza co-protagonista, Selena Gomez (Mabel Mora). L’attrice infatti non ha trovato spazio nella categoria Miglior Attrice Protagonista in una Comedy, dove si scontreranno Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (L’assistente di volo), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure) e Jean Smart (Hacks). Tuttavia, poiché la Gomez è produttrice esecutiva insieme a Martin e Short di Only Murders in the Building, condivide la nomination ottenuta da questo nella categoria Miglior comedy. In un’intervista con Deadline, il co-creatore della serie, John Hoffman ha così commentato la mancata nomination:

Il nostro trio è il cuore di tutto e la ragione del successo di questo show. Loro tre hanno fatto tutto questo insieme, con Selena che ne è una parte essenziale. So che tutti si sentono in colpa, ma tutte le nostre nomination sono anche sue. Le nomination sono complicate e non si sa mai chi verrà incluso. A volte può sembrare ingiusto, come in un giorno come questo in cui siamo tutti così celebrati, ma sono così orgogliosa di lei.

Hoffman ha quindi aggiunto:

Per una serie alla prima stagione, ricevere una simile accoglienza da parte dell’Academy e del pubblico non fa altro che spingerci nella nostra mente a fare sempre meglio. Nella seconda stagione, vedrete l’attrice straordinaria che è Selena e il nostro trio brillare ancora di più di prima. Sono davvero entusiasta del nostro team, molti dei quali hanno ricevuto una nomination oggi.

La seconda stagione dello show è attualmente in onda su Disney+; Hoffman anticipa cosa aspettarsi dai nuovi episodi, in arrivo ogni mercoledì:

Vi prometto colpi di scena e vi prometto progressi come quelli che lo show ama fare. Cercheremo di essere il più inaspettati possibile con questi salti. Quello che posso dire è di tenere duro, ce n’è uno bello grosso davanti a noi.

