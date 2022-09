Emmy 2022: Nathan Lane vince il suo primo premio come Guest Star per Only Murders In The Building

Only Murders in the Building

Per il suo ruolo di Teddy Dimas in Only Murders In The Building, Nathan Lane ha vinto l’Emmy come Miglior attore Guest Star in una comedy. Si tratta della primo premio ottenuto in questa categoria dall’attore, che, lo scorso luglio, aveva ricevuto la sua settimana nomination, superando Fred Willard come attore più candidato tra comedy e drama. Per Lane era inoltre la prima nomination per una serie non broadcast, dopo che ne aveva ricevute tre per Modern Family e una per Frasier, Innamorati pazzi e The Good Wife.

Lane non era presente per ricevere il premio, ma a luglio, in un’intervista a Deadline, aveva definito il record di nomination come Guest Star “una cosa veramente adorabile” e “un tributo” allo “show intelligente e di classe” di cui è felice di essere “anche solo una piccola parte”.

Nella categoria Guest Star in una comedy, Lane quest’anno ha avuto la meglio su Jerrod Carmichael (Saturday Night Live), Bill Hader (Curb Your Enthusiasm), James Lance (Ted Lasso), Christopher McDonald (Hacks) and Sam Richardson (Ted Lasso). Avendo ripreso il ruolo di Teddy Dimas nella seconda Only Murders In the Building, conclusasi recentemente, l’attore potrebbe dunque ricevere un altra nomination il prossimo anno.

Vi ricordiamo che Only Murders in the Building tornerà prossimamente con la terza stagione. Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal. Nella nuova stagione ci sono anche Cara Delevingne nel ruolo di Alice, Amy Schumer nei panni di se stessa, e Aaron Dominguez nel ruolo di Oscar, un amico di Mabel. Trovate tutte le informazioni sullo show nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’Emmy a Nathan Lane? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline