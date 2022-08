Starz ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Outlander: Blood of my Blood, una serie prequel di Outlander annunciata a febbraio.

Diana Gabaldon, autrice dei romanzi a cui si ispira il franchise, è stata coinvolta come consulente e produttrice: alcuni mesi fa aveva rivelato di essere al lavoro su un nuovo romanzo prequel incentrato sui genitori di Jamie Fraser (Sam Heughan), ovvero Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Proprio la loro storia d’amore sarà al centro della nuova serie.

Starz ha confermato quindi che gli sceneggiatori hanno iniziato a scrivere il progetto, sotto la guida di Matthew B. Roberts, che sarà showrunner e produttore esecutivo (è anche attuale showrunner e produttore esecutivo di Outlander, di cui è in produzione la settima stagione). Maril Davis sarà produttrice esecutiva assieme a Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la televisione.

La nuova serie sarà disponibile su Starzplay in Italia.

“Outlander è una serie avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo“, ha affermato Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ. “Siamo entusiasti di scavare tra gli strati di questo mondo vibrante e mostrare al nostro pubblico dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald contribuiranno nuovamente con la loro eccellente visione e creatività a questa nuova avventura e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà”.

Fonte: Comunicato

