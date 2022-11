La star di Outlander Sam Heughan ha recentemente pubblicato un libro di memorie Waypoints: My Scottish Journey e, chiaramente, nel testo si parla non poco della serie TV targata Lionsgate+.

Nello specifico, Sam Heughan ha potuto spiegare come si sia sentito tradito dalla produzione di Outlander per le riprese della ben nota scena di stupro nella prima stagione, quando il suo personaggio, Jamie Fraser, viene abusato da parte del villain dello show, Black Jack Randall, interpretato da Tobias Menzies (Game of Thrones, The Crown).

L’attore racconta che durante le riprese di quel drammatico momento è stata girata anche una scena di nudità frontale che lui riteneva del tutto gratuita visto che non aggiungeva niente in più a un frangente in cui tutto era già decisamente molto esplicito. Nonostante quella particolare inquadratura sia poi finita sul pavimento della sala montaggio, Heughan ricorda ancora il tutto con un certo fastidio.

In un estratto dal libro pubblicato dal Daily Mail possiamo leggere:

Era un momento in cui l’essere nudo non aggiungeva molto all’orrore di quello a cui Jamie andava incontro in quella prigione sotterranea in termini di punizione, sottomissione e umiliazione. Ho respinto la cosa ragionando sul fatto che quella nudità andava a sessualizzare un’esperienza orribile per il mio personaggio, un’osservazione che ha acceso un certo dibattito. Le conversazioni creative sono una caratteristica di tutte le produzioni, l’arte fatta bene si ottiene quando tutti noi mettiamo in discussione la verità al fine di fare qualcosa di ben fatto.

Alla fine, la produzione di Outlander convenne sul fatto che il personaggio di Sam Heughan si sarebbe visto nudo sdraiato sulle pietre della prigione, ma che la scena di nudità frontale – elementi comunque presenti nel contratto formato dall’attore – non sarebbe stata inserita.

L’attore aggiunge poi di essersi sentito “tradito” per il modo in cui quella particolare ripresa era stata ottenuta – continuando a girare senza dare il “taglia” in pratica – e poi specifica anche:

I tempi sono cambiati. Non abbiamo bisogno di un inquadratura di un ca**o non necessaria che, fra l’altro, ha anche tradito un po’ la fiducia che provavo verso il team creativo. Non c’è bisogno di vedere letteralmente tutto l’orrore patito dai personaggi per far capire cosa stiano provando. L’immaginazione è molto più potente.

La sesta stagione di Outlander, la serie TV con Caitriona Balfe e Sam Heughan, è uscita quest’anno. La settima dovrebbe debuttare nel corso del 2023 (non c’è ancora una data precisa).

A inizio agosto, Starz ha confermato ufficialmente di essere al lavoro su Outlander: Blood of my Blood, la serie prequel incentrata sui genitori di Jamie Fraser, ovvero Ellen MacKenzie e Brian Fraser. Dopo la diffusione della notizia, Diana Gabaldon ha svelato di non essere stata contattata da Starz prima dell’annuncio della produzione della serie citata (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

