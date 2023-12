In un’intervista con Spin, Ozzy Osbourne ha riflettuto su come i reality show di oggi siano cambiati rispetto ai tempi in cui andava in onda di The Osbournes, serie di inizio anni 2000 incentrata sulla sua famiglia e trasmessa da MTV. Ecco le sue parole:

Quello che fanno ora è una sorta di realtà “scripted” [che prevede un copione]. Non è naturale. Non è la vera, vera realtà. Con il nostro show, quello che si vedeva era ciò che accadeva realmente. Non era artificioso. Non c’era un copione. [The Osbournes] non è stato niente di diverso dalla nostra vita normale, perché siamo fatti così. Non siamo diventati gli Osbourne che si vedono solo per lo show. Siamo fatti così, e l’unica cosa che hanno fatto è stato togliere delle parti divertenti. È davvero interessante perché la gente ama i Kardashian [al centro dello show The Kardashians]. Hanno fatto un passo avanti. Hanno visto quello che abbiamo fatto e hanno detto: “È una buona idea“, ma si sono organizzati da soli.

The Osbournes, andato in onda per quattro stagioni dal 2002 al 2005 su MTV, seguiva la vita di Ozzy, di sua moglie Sharon e dei loro due figli, Kelly e Jack. Nel 2022 ha vinto un Emmy nella categoria “Miglior Reality Show”.

