Ricky Martin è una delle numerose star della nuova serie Apple TV+ Palm Royale.

Intervistato da Andy Cohen in Watch What Happens Live Martin ha riconosciuto che deve al Messico tantissimo:

Ho fatto molto teatro in Messico prima, e ho fatto serie TV in Messico, e persino film in Messico. Quindi darei molto merito al Messico per la mia preparazione.

Ricorda infatti quando ha recitato nel musical comedy Mamá Ama el Rock a Mexico City. Poi gli è stata offerta la parte del cantante di una pop band nella telenovela Alcanzar Una Estrella II, da cui è stato tratto anche un film (in cui lui recitava).

Nel cast di Palm Royale, oltre a Ricky Martin, troviamo anche Kristen Wiig, Allison Janney, Laura Dern e molti altri.

La trama ufficiale di Palm Royale:

Palm Royale racconta la storia di persone splendidamente impossibili e segue le vicende di Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea impermeabile tra “chi ha” e “chi non ha”, la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Ambientato nel 1969, “Palm Royale” è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Deadline

I film e le serie imperdibili