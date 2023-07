Paul Wesley non ha alcun desiderio di far parte di un reboot di The Vampire Diaries. In una recente intervista con InStyle (via Entertainment Weekly) l’attore, che ha interpretato Stefan Salvatore per tutte le otto stagioni della serie di successo della The CW, ha rivelato che non solo non gli manca l’amato vampiro, ma che non interpreterà mai più un altro vampiro in futuro – e che qualsiasi progetto legato a Vampire Diaries, inclusi futuri reboot o revival, rappresenterebbero per lui un “passo falso” come attore.

“Non farei mai più nulla riguardante i vampiri, punto. Figuriamoci Vampire Diaries,” ha dichiarato Paul Wesley.

“Non mi manca nulla dell’esperienza vissuta a interpretare questo personaggio, e non lo dico in senso negativo“, ha detto Wesley. “Otto anni sono un periodo lungo e sono molto contento di aver messo da parte questa storia. Otto stagioni. Dato che la serie è durata così a lungo, per non diventare monotona, ogni stagione aveva una sorta di arco narrativo diverso. A un certo punto [Stefan] era il male puro, all’inizio era il buono e poi è finito comunque per essere il buono. Ma mi sono divertito a cercare di mantenere il personaggio sempre fresco“.

Wesley aveva già detto che non sarebbe tornato per uno spin-off in un’intervista a Us Weekly del 2022. “Sono fuori dal mondo dei vampiri“, aveva ammesso, ripetendo la frase più volte mentre Somerhalder cercava di ventilare un potenziale ritorno della coppia come registi.

Attualmente Paul Wesley sta interpretando qualcosa di molto diverso da un vampiro. L’attore interpreta il Capitano James Tiberius Kirk nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds su Paramount+.

Resta ancora da capire se l’universo di The Vampire Diaries continuerà in qualche modo. La scorsa estate, la terza serie dell’universo di The Vampire Diaries, Legacies, si è conclusa dopo quattro stagioni su The CW e ha apparentemente segnato la fine del franchise, in particolare con il network che ha subito importanti cambiamenti, essendo passato sotto la proprietà di Nexstar. Tuttavia, all’epoca, la creatrice della serie Julie Plec aveva dichiarato che c’erano dei piani per mantenere il franchise in futuro, anche se nulla era stato messo in cantiere.

