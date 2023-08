Il team di Peaky Blinders ha voluto fare i propri complimenti a Cillian Murphy per i risultati ottenuti ai box office da Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che arriverà nelle sale italiane tra qualche settimana.

La star ha avuto la parte di Thomas Shelby per sei stagioni e dovrebbe ritornare prossimamente nel mondo creato da Steven Knight per un film.

Nel post pubblicato su Instagram si dichiara:

Enormi congratulazioni da Peaky Blinders al maestoso Oppenheimer per il suo successo globale. Cillian, dal momento in cui hai indossato il cappello di Tommy è stato chiaro che sei al vertice della tua arte. La tua interpretazione in Oppenheimer è magnifica.

Peaky Blinders, dopo la conclusione della messa in onda della serie, tornerà con un film in fase di sviluppo ormai da qualche anno, dopo che il progetto iniziale di realizzare sette stagioni è stato ostacolato dal COVID. Per ora, tuttavia, Knight e i protagonisti non hanno ancora rivelato i dettagli riguardanti la trama o gli interpreti coinvolti e non resta che attendere le prossime notizie sul progetto per avere qualche anticipazione.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Che ne pensate del post pubblicato online dal team di Peaky Blinders in onore di Cillian Murphy, star di Oppenheimer? State attendendo il film?

Fonte: ComicBook