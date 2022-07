BBC Two

A Londra, da poche settimane, ha aperto le porte lo spettacolo immersivo Peaky Blinders: The Rise, di cui online sono state condivise le foto di scena e il trailer.

I fan potranno ora muoversi nella Londra del 1921, anno in cui Tommy ha eliminato il suo avversario Billy Kimber e sta pianificando la sua espansione. Con l’approvazione del criminale Alfie Solomons, Tommy invita gli spettatori a partecipare a un incontro della sua famiglia presso il deposito degli Shelby a Camden. Tommy ha un piano che potrebbe far ottenere a tutti dei guadagni e promette che sarà una notte all’insegna dei festeggiamenti. I fan potranno quindi trascorrere il tempo al Camden Garrison Pub con Arthur, dare consigli a Tommy nel suo ufficio, o cospirare con gli italiani presso l’Eden Club. La cosa più importante è mantenere alta l’attenzione perché i nemici sono più vicini di quanto si possa pensare e potrebbero voler fare un’offerta difficile da rifiutare.

Nel cast ci sono Roxana Bartle, Reece Richardson, Angus Brown, Daisy Winter-Taylor, Kat Johns-Burke, Sam Blythe, Craig Hamilton, Phil Aizlewood, Megan Shandley, Kieran Mortell, Lucinda Turner, Hannah Victoria, Daniel Mackenzie-Carter, James Bryant, Emma Stansfield, Isaac Beechey ed Elliot Rodriguez.

La sceneggiatura dello show è firmata da Katie Lyons, mentre la regia è di Tom Maller. Le musiche originali sono state composte da Barnaby Race.

I fan potranno acquistare il biglietto online e decidere se presentarsi all’appuntamento con abiti ispirati a Peaky Blinders oppure no, ma non potranno realizzare foto e video della performance. Lo spettacolo immersivo andrà in scena fino a febbraio 2023.

Che ne pensate delle foto e dei video di Peaky Blinders: The Rise? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Peaky Blinders The Rise