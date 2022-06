Peter Capaldi e Cush Jumbo, ex star di Doctor Who e The Good Fight, saranno i protagonisti della serie Criminal Record, prodotta per Apple TV+.

I due attori avranno la parte di due detective coinvolti in un tira e molla professionale. Gli eventi saranno ambientati nella città di Londra.

La trama anticipa:

Una telefonata anonima porta due brillanti detective a un confronto riguardante un vecchio caso di omicidio. Il detective June Lenker, una giovane donna all’inizio della sua carriera, e il detective ispettore capo Daniel Hegarty, un uomo dagli ottimi collegamenti determinato a proteggere la sua eredità, saranno i protagonisti.

La serie promette di affrontare tematiche come razza, fallimento istituzionale e il tentativo di trovare dei punti in comune in una nazione polarizzata.

La serie Criminal Record creata da Paul Rutman (Vera) permetterà a Capaldi e Jumbo di lavorare di nuovo insieme dopo la realizzazione di Torchwood: Children of the Earth del 2009.

Nel team della produzione ci saranno Rutman, Capaldi, Jumbo, Elaine Collins e Jim Loach che sarà il regista della serie.

