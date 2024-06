EW ha fatto una lunga chiacchierata con Pete Docter, direttore creativo della Pixar, in occasione dell’uscita nelle sale dell’attesissimo Inside Out 2 che ha già battuto svariati record.

Docter ha brevemente anche accennato, nella lunga intervista, al futuro che vede per la Pixar dopo questi anni altalenanti al botteghino e a livello creativo – rassicurando che non sono in programma solo sequel ma anche nuovi prodotti originali – e ha aggiornato il pubblico sulla serie televisiva dedicata alle emozioni di Inside Out.

Penso che questo sia il momento migliore per lo studio, dopo un periodo di tumulti abbiamo svariati progetti in cantiere, per i quali siamo davvero emozionati per motivi diversi – sia per le nuove tecnologie applicate e il nuovo stile che intendiamo dargli a livello artistico e di immagine, sia perché si tratta di progetti nuovi e originali raccontanti da persone eccezionali. Sono alla Pixar da 33 anni e non abbiamo mai affrontato un periodo tumultuoso e fatto di dubbi e insicurezze peggiore di questo… ed è proprio per questo motivo che sono davvero emozionato se guardo al futuro. Anche se so che può sembrare strano.

Riguardo alla serie animata ispirata al mondo di Inside Out, Docter ha confermato che è in arrivo questa primavera su Disney+:

L’abbiamo finita. È pronta e uscirà in primavera. Non so se ci sia già una data specifica ma… ricordate quando, nel primo film, andiamo alla fabbrica dei Sogni per vedere come vengono realizzati i sogni di Riley? Ecco, la serie spiegherà diciamo perché sono così strani. Abbiamo continuato a esplorare il potere dei sogni e come questi ci condizionino anche nella vita reale, da svegli. Lo trovo davvero interessante.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 è al cinema dal 19 giugno.

Avete visto il film? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili