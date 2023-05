Seth Rogen e Rose Byrne sono tornati a lavorare assieme in Platonic dopo Cattivi Vicini e hanno mostrato un’ottima chimica a schermo.

Parlando con Screen Rant del rapporto d’amicizia tra i due protagonisti di Platonic, paragonandolo a quello di coppia sposata di Cattivi Vicini:

Rose Byrne: È stato intuitivo. Era diverso e ce ne siamo subito resi conto e abbiamo cambiato la dinamica. Succede semplicemente in modo naturale, perché dici “Beh, non è così che lo farei”.

Seth Rogen: In Cattivi Vicini, ci amiamo e siamo sposati. Siamo molto premurosi e affettuosi e hai sempre a che fare con le ricadute delle emozioni dell’altra persona quando sei sposato. Quindi, c’è un punto in cui non lo spingi, anche perché tieni molto a quella persona.

Ma penso che quando sei amico di qualcuno, sei sempre meno preoccupato delle conseguenze. Sei più disposto ad allontanarti dalla situazione e probabilmente sei disposto a dire cose più cattive in qualche modo o ad essere un po’ più onesto. Questo è stato qualcosa che abbiamo capito. Ci sono state molte volte in cui ci siamo detti: “Se fossimo sposati, non l’avremmo semplicemente detto”. Sembrava che fossimo in grado di fare battute che non eravamo in grado di fare in Cattivi Vicini.