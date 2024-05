Sarah Wayne Callies è tornata a riflettere sulla sua esperienza sul set di Prison Break durante il podcast di Rachel Bilson intitolato Broad Ideas. L’attrice ha parlato della “misoginia rampante” e degli ostacoli che ha dovuto affrontare in quanto “la sola donna sul set”.

Un esempio della mancanza di rispetto nei suoi confronti? “Praticamente tutti gli attori di quella serie mi hanno sputato in faccia“.

Ha poi aggiunto: “Un giorno ne parleremo, ma ci sono state… delle cose. A volte tornavo a casa la sera e trascorrevo un’ora a convincere mio marito a non far finire qualcuno in ospedale“.

Ha poi chiarito che “alcuni dei ragazzi erano fantastici, alcuni davvero dei gentiluomini“. Callies ha spiegato che il suo podcast di rewatch Prison Breaking è stato catartico, ma che all’inizio era esitante di riguardare la serie: “Non volevo finire in una spirale fatta di: ‘Cosa ho permesso che facessero? Che mi dicessero? Cosa ho accettato? Cosa non ho denunciato?‘”.

A quanto pare, insomma, l’attrice non è ancora pronta a raccontare tutta la sua storia.

Fonte: Deadline