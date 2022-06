La stagione 2022-23 della RAI è stata presentata ufficialmente, rivelando le serie italiane e internazionali in arrivo sugli schermi televisivi.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è Esterno Notte diretto da Marco Bellocchio, progetto presentato alla 75esima edizione del Festival di Cannes e con protagonisti Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. Il progetto affronta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.

Sergio Castellito sarà invece la star di Il Nostro Generale, con la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, che racconta la storia del Generale dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini.

Tra i ritorni sugli schermi della Rai ci saranno poi quelli di Vanessa Scalera con le puntate inedite di Imma Tataranni con la regia di Francesco Amato; di Serena Rossi in Mina Settembre 2 con la regia di Tiziana Aristarco; e di Luisa Ranieri che sarà protagonista anche della seconda stagioni di Le indagini di Lolita Lobosco, con puntate dirette da Luca Miniero.

Nel palinsesto Rai ci sarà inoltre spazio per le coproduzion internazionali: Lino Guanciale sarà il protagonista di Sopravvissuti con la regia di Carmine Elia; David Tennant è la star del nuovo adattamento del classico Il giorno del mondo in 80 giorni che vede impegnati alla regia Steve Barron, Charles Beeson e Brian Kelly; mentre l’Alleanza Europea tra la Rai e i servizi pubblici France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania) ha portato alla realizzazione di The Reunion (regia di Bill Eagles) e Il quinto giorno (regia di Barbara Eder, Luke Watson, Philipp Stolzl).

Gli appassionati del giallo e dei misteri saranno accontentati con un’ampia offerta che spazia da Vincenzo Malinconico. Avvocato d’insuccesso che vede impegnato alla regia Alessandro Angelini e come protagonista Massimiliano Gallo; a Il maresciallo Fenoglio diretto da Alessandro Casale con star Alessio Boni; senza dimenticare l’adattamento per il piccolo schermo del romanzo Fiori sopra l’inferno con la regia di Carlo Carlei e protagonista Elena Sofia Ricci; Mai più come prima (regia di Monica Vullo) con Francesco Arca e Circeo (regia di Andrea Molaioli) con Greta Scarano. Tra i titoli che torneranno con nuove stagioni, invece, Il commissario Ricciardi 2 (regia di Gianpaolo Tescari) con Lino Guanciale; La porta rossa 3 (regia di Gianpaolo Tescari) con Gabriella Pession e Lino Guanciale, e Rocco Schiavone (regia di Simone Spada) con Marco Giallini, che approda su Rai1. I fan della serie Il commissario Montalbano (regia di Alberto Sironi), dai romanzi di Andrea Camilleri, potranno persino vederne i primi quattro capitoli in versione restaurata e nella definizione del 4K.

Tra i progetti che si rivolgono ai più giovani ci sono la nuova stagione di Mare Fuori, diretto da Ivan Silvestrini e che su Rai Play ha superato quota 50 milioni di visualizzazioni in streaming, e la novità Vivere non è un gioco da ragazzi diretto da Rolando Ravello e con star Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio.

La piattaforma di RaiPlay proporrà invece Cinque minuti prima (regia di Duccio Chiarini) e Shakespeare in teen (regia di Giulia Gandini), titoli dedicati al delicato passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Fonte: Rai